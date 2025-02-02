Низкий уровень преступности, хорошее здравоохранение: самые безопасные страны для путешествий в этом году

Компания опубликовала свою ежегодную карту туристических рисков, в которой предсказывает, каким будет грядущий год в мире туризма. В ней кратко описаны страны, в которые безопасно путешествовать, а также страны, в которые в настоящее время путешествовать опасно.
Международная карта рисков оценивает риски в четырех ключевых областях: безопасность, медицина, климат и психическое здоровье. В зависимости от категории страны делятся на пять уровней риска - от незначительного до экстремального. В этом году карта также включает более подробный анализ, дающий представление о более чем 1000 городов по всему миру и ключевых факторах риска, включая конфликты, преступность, инфраструктуру и доступ к здравоохранению. Эти результаты вполне сопоставимы с прошлогодним отчетом, однако 65 % экспертов по рискам считают, что за последний год риски возросли, а 69 % прогнозируют влияние серьезных геополитических проблем в 2025 году.
Самые безопасные страны для путешествий
Как и в предыдущие годы, Исландия, Норвегия, Дания и Финляндия возглавляют список самых безопасных направлений. Эти страны неизменно занимают высокие места благодаря сочетанию низкого уровня преступности, эффективной государственной политики и отличной работы служб экстренной помощи. По данным Forbes, Исландия также была признана самой безопасной страной в мире в других отчетах.
Швейцария также входит в список самых безопасных стран благодаря своей политической стабильности и низкому уровню преступности. Небольшие страны, такие как Словения, Люксембург и Гренландия, вошли в группу стран с „незначительными“ рисками безопасности. Это свидетельствует о том, что стабильное управление и развитая инфраструктура важны для создания безопасной среды для путешествий.
Островные страны, такие как Сейшельские острова, Кабо-Верде и Маршалловы острова, также признаны безопасными на карте рисков International SOS. Кабо-Верде, расположенное у западного побережья Африки, известно своей политической стабильностью и низким уровнем преступности. Сейшельские острова сочетают в себе гостеприимную культуру и спокойную обстановку на берегу Индийского океана. Маршалловы острова, напротив, предлагают спокойное уединение в отдаленном месте в центральной части Тихого океана.
Самые опасные страны для путешествий
На другом конце списка находятся страны с высоким уровнем риска. Такие страны, как Ливия и Афганистан, остаются одними из самых рискованных направлений из-за продолжающихся конфликтов, слабого управления и инфраструктуры. В Африке Сомали и Центральноафриканская Республика характеризуются нестабильностью и высоким уровнем преступности. Карта рисков также предусматривает риски для безопасности в Сирии, Йемене и Сахеле, где нестабильность усиливается. В Венесуэле авторитарное правление продолжает способствовать эмиграции, а Боливия сталкивается с растущей нестабильностью из-за экономического спада. Россия и Украина также признаны небезопасными для путешествий.
В ряде других мест рейтинги риска безопасности повысились из-за тенденций роста преступности и растущих социальных волнений: Йоханнесбург и Дурбан в ЮАР. В Мексике растущая активность картелей также вызывает обеспокоенность с точки зрения безопасности. В Кении усилилась социальная напряженность. Новая Каледония перешла из категории стран со средне-низким уровнем риска в категорию стран со средним уровнем риска из-за социальных волнений, экономического спада и преступности. Риски для безопасности также возросли на Филиппинах, в Таиланде и Лаосе.
Медицинские риски во время путешествий
Качественное медицинское обслуживание - важный момент, который необходимо учитывать при планировании отдыха за границей. На карте International SOS такие страны, как США, Канада, Япония, Австралия и большая часть Европы, отнесены к направлениям с низким уровнем риска. В этих странах хорошо развита инфраструктура здравоохранения, есть доступ к основным лекарствам и надежные службы экстренной помощи.
Такие страны, как Афганистан, Северная Корея и Сомали, подвержены высокому риску не получить адекватную медицинскую помощь. Медицинское обслуживание в этих странах ограничено, ресурсы скудны, а инфекционные заболевания распространены.
Две страны, в которых в этом году произошли значительные изменения в уровне медицинского риска: Боливия (со среднего на высокий) и Ливия (с экстремального на высокий). Как поясняется в отчете, изменения связаны с такими факторами, как медицинские стандарты, доступ к медицинским учреждениям, наличие лекарств и распространение инфекционных заболеваний.
Климатические риски
Карта рисков этого года также подчеркивает растущее влияние изменения климата на планирование путешествий. И Скандинавские страны являются лидерами в снижении климатических рисков. Причина: активная экологическая политика и устойчивая инфраструктура.
Среди других направлений с низким уровнем климатического риска - Новая Зеландия и Объединенные Арабские Эмираты. Обе страны инвестируют в меры по обеспечению устойчивости и адаптации, используя новые технологии для улучшения управления земельными и водными ресурсами.
Несколько африканских стран (Мали, Чад, Эфиопия) имеют высокий климатический риск, а также Филиппины и Индия. Эти регионы страдают от нехватки ресурсов и экстремальных погодных явлений.
В этом году „Карта рисков“ подчеркивает важность инноваций для снижения климатических рисков. Например, инициатива ООН „Ранние предупреждения для всех“ направлена на защиту населения планеты от опасной погоды путем раннего прогнозирования экстремальных погодных явлений.
Риски для психического здоровья
Психическое здоровье также является важным фактором для путешественников. Карта рисков 2025 года оценивает страны по уровню проблем с психическим здоровьем, таких как тревога, депрессия и заболевания, связанные со стрессом. В отчете подчеркивается, что глобальные факторы, такие как дезинформация, политический стресс и климатическая тревога, также усугубляют проблемы с психическим здоровьем.
Во Вьетнаме культурные установки и благоприятные социальные структуры способствуют относительно низкому риску психического здоровья. Аналогичным образом, в Исландии и Норвегии риск психического здоровья ниже благодаря сильным системам здравоохранения, общественному благосостоянию и вниманию к балансу между работой и личной жизнью.
В то же время США, например, занимают более высокие позиции по шкале психического риска, что отражает целый ряд проблем в обществе, включая стресс, выгорание, ограниченный доступ к поддержке психического здоровья в некоторых регионах. Эти проблемы особенно остро стоят в городах, где уровень стресса наиболее высок.