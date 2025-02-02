Низкий уровень преступности, хорошее здравоохранение: самые безопасные страны для путешествий в этом году

Компания опубликовала свою ежегодную карту туристических рисков, в которой предсказывает, каким будет грядущий год в мире туризма. В ней кратко описаны страны, в которые безопасно путешествовать, а также страны, в которые в настоящее время путешествовать опасно.

Международная карта рисков оценивает риски в четырех ключевых областях: безопасность, медицина, климат и психическое здоровье. В зависимости от категории страны делятся на пять уровней риска - от незначительного до экстремального. В этом году карта также включает более подробный анализ, дающий представление о более чем 1000 городов по всему миру и ключевых факторах риска, включая конфликты, преступность, инфраструктуру и доступ к здравоохранению. Эти результаты вполне сопоставимы с прошлогодним отчетом, однако 65 % экспертов по рискам считают, что за последний год риски возросли, а 69 % прогнозируют влияние серьезных геополитических проблем в 2025 году.