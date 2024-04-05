Нина Хрущева выступит c речью об искусстве и войне

" России нужно будет 10 Горбачевых , чтобы это исправить", - заявила ранее в интервью DW Нина Хрущева, комментируя полномасштабную агрессию против Украины и ее последствия. "Война все равно когда-то закончится, но последующие поколения, с моей точки зрения, будут еще отплевываться кровью за тот ужас, в котором мы, русские, предстали в этой войне", - считает политолог.

В этом году российские произведения будут играть важную роль в программе всемирно известного фестиваля, ежегодно проходящего в Зальцбурге уже более 100 лет. Так, здесь будут представлены две оперные постановки по романам Достоевского - "Игрок" Сергея Прокофьева и "Идиот" Мечислава Вайнберга. Кроме того популярный немецкий актер Михаэль Мертенс (Michael Maertens) прочитает со сцены тюремные письма критика Кремля Алексея Навального, умершего в заключении в колонии за Полярным кругом.