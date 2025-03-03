"Никого не оскорблял". Почему Зеленский не будет извиняться перед Трампом

Зеленский очень тщательно подбирал слова. Он пытался, насколько мог, не проводить „судмедэкспертизы“ того, что произошло. Говоря о Трампе, он не был груб — он вообще практически не вспоминал его по имени, — и предположил, что напряженность со временем пройдет.

Если вы видели весь тот ужас, который произошел в Овальном кабинете, вы, возможно, не станете винить Зеленского за то, что он решил не извиняться.

Если послушать, как Зеленский говорит о том, что произошло с его страной, можно понять, почему на данном этапе ему кажется невозможным признать необходимость компромиссов для прекращения войны. А услышав, как он в личной беседе рассказывает о насилии и страданиях, вы поймете его непонимание — как кто-то может смотреть на мир не так, как он, и не думать, что главное — любой ценой защитить свой народ и не дать агрессору Путину избежать наказания.