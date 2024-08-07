Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

Нигер объявил о „немедленном“ разрыве дипломатических отношений с Украиной, обвинив Киев в поддержке „террористических групп“. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает агентство AFP. Правящая Нигером военная хунта также собирается обратиться в Совет Безопасности ООН с целью обсудить „агрессию“ Украины, заявил представитель правительства полковник Амаду Абдраман.
Ранее, 5 августа, дипломатические отношения с Киевом разорвала правящая хунта Мали из-за предполагаемой причастности Украины к атаке повстанцев-туарегов. В конце июля они разгромили группу правительственных войск Мали и воюющих на их стороне российских наемников из ЧВК „Вагнер“.
В начале августа МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за его поддержки повстанцев в Мали. Сенегал посчитал высказывания посла „оправданием терроризма“.
Атака повстанцев на малийскую армию и „вагнеровцев“
В конце июля повстанцы-туареги сообщили об убийстве 84 российских боевиков из ЧВК „Вагнер“ и 47 солдат правительственной армии Мали на севере страны.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов намекнул на причастность Украины к операции туарегов в Мали. „Повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию против российских военных преступников“, - заявил он в эфире телемарафона 29 июля, не приведя других подробностей.