2025.03.22 21:32

Нидерланды выделили 65 млн евро на энергетику Украины

 
Deutsche Welle
Ugniagesiai gelbėtojai Ukrainoje
Ugniagesiai gelbėtojai Ukrainoje
ФОТО: Sipa / Scanpix

Энергетика будет оставаться одним из основных приоритетов для Нидерландов в дальнейшей поддержке Украины, заявила спецпредставитель королевства Эрика Шолтен.

Нидерланды внесли 65 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте министерства энергетики Украины в субботу, 22 марта.

Как следует из сообщения, заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак провел онлайн-встречу со спецпредставителем правительства Нидерландов Эрикой Шолтен, в ходе которой поблагодарил королевство за оказываемую поддержку. По словам Андарака, выделенные деньги пойдут на ремонтную кампанию, которая уже идет в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Шолтен в свою очередь подчеркнула, что энергетика будет оставаться одним из основных приоритетов для ее страны в дальнейшей поддержке Украины.

Планы по сотрудничеству в топливно-энергетическом секторе

„Также собеседники обсудили потребности украинского топливно-энергетического сектора в оборудовании, в частности для газодобывающей отрасли, которая в последнее время подвергается регулярным российским атакам. Стороны договорились подробнее изучить возможности сотрудничества в этом направлении“, - говорится далее в пресс-релизе.

По данным Минэнерго Украины, с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от Нидерландов 211 грузов энергетического оборудования общим весом почти 3000 тонн, среди которого трансформаторы, генераторы, мобильная газовая электростанция, кабель, арматура для воздушных линий и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтных и восстановительных работ.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии