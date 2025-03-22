Нидерланды выделили 65 млн евро на энергетику Украины

Нидерланды внесли 65 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте министерства энергетики Украины в субботу, 22 марта.

Как следует из сообщения, заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак провел онлайн-встречу со спецпредставителем правительства Нидерландов Эрикой Шолтен, в ходе которой поблагодарил королевство за оказываемую поддержку. По словам Андарака, выделенные деньги пойдут на ремонтную кампанию, которая уже идет в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Шолтен в свою очередь подчеркнула, что энергетика будет оставаться одним из основных приоритетов для ее страны в дальнейшей поддержке Украины.