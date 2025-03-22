Нидерланды выделили 65 млн евро на энергетику Украины

Нидерланды внесли 65 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте министерства энергетики Украины в субботу, 22 марта.
Как следует из сообщения, заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак провел онлайн-встречу со спецпредставителем правительства Нидерландов Эрикой Шолтен, в ходе которой поблагодарил королевство за оказываемую поддержку. По словам Андарака, выделенные деньги пойдут на ремонтную кампанию, которая уже идет в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
Шолтен в свою очередь подчеркнула, что энергетика будет оставаться одним из основных приоритетов для ее страны в дальнейшей поддержке Украины.
Планы по сотрудничеству в топливно-энергетическом секторе
„Также собеседники обсудили потребности украинского топливно-энергетического сектора в оборудовании, в частности для газодобывающей отрасли, которая в последнее время подвергается регулярным российским атакам. Стороны договорились подробнее изучить возможности сотрудничества в этом направлении“, - говорится далее в пресс-релизе.
По данным Минэнерго Украины, с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от Нидерландов 211 грузов энергетического оборудования общим весом почти 3000 тонн, среди которого трансформаторы, генераторы, мобильная газовая электростанция, кабель, арматура для воздушных линий и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтных и восстановительных работ.