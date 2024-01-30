Нидерланды объявили о пакете военной помощи Украине в размере 122 млн евро

87 миллионов евро предназначаются на закупки артиллерийских снарядов. 25 миллионов будут перечислены в Международный фонд Украины (IFU) на приобретение необходимого оборудования. Кроме того, 10 миллионов евро предназначены для улучшения защиты украинской интернет-инфраструктуры от взломов и кибератак.

Как указано в заявлении правительства Нидерландов, его решение стало результатом консультаций с Контактной группой обороны Украины (UDCG), в которую входят 50 стран-партнёров.

Ранее Нидерланды уже внесли в IFU около 100 миллионов евро. Фонд приобрёл для Украины системы ПВО, боеприпасы и запасные части. Также королевство выделило 130 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов 155-мм калибра.