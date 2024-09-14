Нидерланды не смогут передать Украине систему ПВО Patriot

ЗРК Patriot

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Принятый на вооружение в 2001 году Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км. Батарея Patriot обычно состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракетой, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты - примерно $4 млн.