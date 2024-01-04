"Нейросеть, сколько мне осталось?" AI прогнозирует жизнь человека

Именно этим занимается сайт life2vec, запущенный в прошлом месяце в Дании. Процесс обучения и работы алгоритма его разработчики подробно описали в декабрьском журнале Nature.

Авторы особо подчеркивают: никакой мистики или фантастики тут нет. Точность расчетам обеспечивает колоссальный объем базы данных, проанализированной компьютером, где собрана вся известная статистика о каждом из шести миллионов жителей страны.

В том числе — и сугубо личная, медицинская. Иными словами, все что только есть в распоряжении национального Статистического управления.

«Речь не столько о правильности или неправильности прогнозов, которые мы делаем, а скорее о приобретении новых знаний, — уверяет Леманн. — Этими знаниями можно поделиться и превратить их в действия».

Кручу-верчу, предсказать хочу!

Как объясняет один из ведущих разработчиков, профессор Технического университета Дании Сюне Леман, историю жизни любого человека можно представить как цепочку последовательно происходящих с ним событий.