"Нейросеть, сколько мне осталось?" AI прогнозирует жизнь человека

Именно этим занимается сайт life2vec, запущенный в прошлом месяце в Дании. Процесс обучения и работы алгоритма его разработчики подробно описали в декабрьском журнале Nature.
Авторы особо подчеркивают: никакой мистики или фантастики тут нет. Точность расчетам обеспечивает колоссальный объем базы данных, проанализированной компьютером, где собрана вся известная статистика о каждом из шести миллионов жителей страны.
В том числе — и сугубо личная, медицинская. Иными словами, все что только есть в распоряжении национального Статистического управления.
«Речь не столько о правильности или неправильности прогнозов, которые мы делаем, а скорее о приобретении новых знаний, — уверяет Леманн. — Этими знаниями можно поделиться и превратить их в действия».
Кручу-верчу, предсказать хочу!
Как объясняет один из ведущих разработчиков, профессор Технического университета Дании Сюне Леман, историю жизни любого человека можно представить как цепочку последовательно происходящих с ним событий.
Наблюдая за миллионами подобных процессов, AI начинает замечать связи между повторяющимися жизненными событиями, какие-то закономерности, и определяет важнейшие факторы изменений, среди которых три основных: уровень образования, уровень дохода, и хронические болезни.
Обнаруженные связи используются для прогнозирования вероятности того или иного развития событий. В том числе оценивается и вероятность смерти от любых причин в том или ином возрасте.
Многие из людей, риск которых умереть модель определила как высокий, уже действительно умерли. В зоне же низкой вероятности находятся такие причины, как, например, автомобильные аварии, предсказать которые практически невозможно.
Исследователи призывают не делать из прогнозов программы далеко идущих персональных выводов, а рассматривать их скорее как показатель состояния датского общества в целом.
Они также напоминают, что проводилось исследование в стране с уникальной культурой, собственными законами и социальными нормами.
А значит, переносить полученную модель на другие страны особого смысла не имеет.