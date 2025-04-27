New York Times назвала причину мощного взрыва в Иране

О том, что два судна доставят более одной тонны перхлората натрия в Иран из Китая, в январе сообщила лондонская The Financial Times (FT) со ссылкой на разведданные сотрудников служб безопасности двух западных стран. По их информации, поставка предназначалась КСИР.

По сведениям частной охранной фирмы Ambrey, в марте порт принял партию ракетного топлива с перхлоратом натрия. „Согласно сообщениям, пожар возник в результате неправильного обращения с партией твердого топлива, предназначенного для использования в иранских баллистических ракетах“, - заявили агентству AP в Ambrey.

В иранском порту Шахид-Раджаи взорвался перхлорат натрия, основной ингредиент твердого топлива для баллистических ракет, сообщила в воскресенье, 27 апреля, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Агентство Tasnim передавало, что в порту взорвался топливный резервуар, но Национальная иранская компания по переработке и распределению нефти заявила, что взрыв не был связан с нефтеперерабатывающими заводами, топливными резервуарами, распределительным комплексом и нефтепроводами.

Иран не подтверждал получение груза. Представительство Ирана при ООН не ответило на запрос AP.

FT уточняла, что перхлорат натрия используется для производства перхлората аммония, который составляет 70 процентов твердого топлива для ракет. По оценке собеседников газеты, из такого количества перхлората аммония можно получить 1300 тонн топлива, достаточного для заправки 260 иранских ракет средней дальности.

Как заявил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Хоссейн Зафари, предварительное расследование показало, что причиной аварии стал взрыв или пожар в контейнере с легковоспламеняющимися и химическими материалами. По сведениям Tasnim, взрывная волна была столь сильной, что полностью разрушила административное здание недалеко от эпицентра и уничтожила множество автомобилей в этом районе.

Число жертв возросло

По последним данным МВД Ирана, в результате взрыва погибли 25 человек, еще около 1100 были ранены. Глава иранского Минздрава Хоссейн Керманпур сообщил, что из 357 госпитализированных 21 человека отправили в отделение интенсивной терапии, еще пятеро получили сильные ожоги.