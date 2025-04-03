Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер суда в Гааге

Биньямин Нетаньяху прибыл с государственным визитом в Венгрию, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Ранее он выдал ордер на арест премьер-министра Израиля.
Кадры с Нетаньяху в аэропорту Будапешта опубликовал в Facebook в четверг, 3 апреля, встретивший его министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.
Венгрия против ордера МУС
21 ноября МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за действия израильских военных в секторе Газа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко осудил этот шаг, пообещал пригласить Нетаньяху в Будапешт и проигнорировать требование Гааги.
1 апреля венгерская служба „Радио Свобода“ сообщила со ссылкой на главу Минюста Венгрии Бенце Тужона, что Будапешт уведомил иностранных дипломатов о выходе из МУС. Весь процесс может занять до года, подсчитали журналисты. Венгрия подписала Римский статут о МУС в 2001 году.