2025.04.03 07:18

Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер суда в Гааге

 
Deutsche Welle
Netanyahu nusprendė nebesiūlyti atsargos viceadmirolo Eli Sharvito kandidatūros
Netanyahu nusprendė nebesiūlyti atsargos viceadmirolo Eli Sharvito kandidatūros
ФОТО: Leo Correa | AP / Scanpix

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию. Страна признает юрисдикцию международного суда в Гааге, который выдал ордер на арест политика. Однако венгерские власти пообещали этого не делать.

Биньямин Нетаньяху прибыл с государственным визитом в Венгрию, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Ранее он выдал ордер на арест премьер-министра Израиля.

Кадры с Нетаньяху в аэропорту Будапешта опубликовал в Facebook в четверг, 3 апреля, встретивший его министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

Венгрия против ордера МУС

21 ноября МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за действия израильских военных в секторе Газа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко осудил этот шаг, пообещал пригласить Нетаньяху в Будапешт и проигнорировать требование Гааги.

1 апреля венгерская служба „Радио Свобода“ сообщила со ссылкой на главу Минюста Венгрии Бенце Тужона, что Будапешт уведомил иностранных дипломатов о выходе из МУС. Весь процесс может занять до года, подсчитали журналисты. Венгрия подписала Римский статут о МУС в 2001 году.

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Источник
Deutsche Welle
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