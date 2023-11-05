Нетаньяху отстранил министра за слова о ядерном ударе

Фразу о том, что использование в секторе Газа ядерной бомбы является "одной из возможностей" в ходе войны с террористической организацией ХАМАС, Элияху произнес ранее в тот же день в интервью радиостанции Kol Berama. Эти слова вызвали широкий резонанс в Израиле, премьер Нетаньяху назвал их "оторванными от реальности".
Нетаньяху о возможности ядерного удара по сектору Газа
"Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с самыми высокими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда тем, кто не вовлечен, и мы будем продолжать делать это до победы", - подчеркнул Нетаньяху.
Что касается министра по делам наследия Израиля, то он указал впоследствии, что выразился "метафорически", добавив, что это "должно было быть понятно всем, у кого есть мозги".