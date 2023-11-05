Нетаньяху отстранил министра за слова о ядерном ударе

 
Deutsche Welle
Benjaminas Netanyahu
Benjaminas Netanyahu
ФОТО: Reuters/Scanpix
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях правительства на неопределенный срок после слов последнего о возможности нанести ядерный удар по сектору Газа.

Фразу о том, что использование в секторе Газа ядерной бомбы является "одной из возможностей" в ходе войны с террористической организацией ХАМАС, Элияху произнес ранее в тот же день в интервью радиостанции Kol Berama. Эти слова вызвали широкий резонанс в Израиле, премьер Нетаньяху назвал их "оторванными от реальности".

Нетаньяху о возможности ядерного удара по сектору Газа

"Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с самыми высокими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда тем, кто не вовлечен, и мы будем продолжать делать это до победы", - подчеркнул Нетаньяху.

Что касается министра по делам наследия Израиля, то он указал впоследствии, что выразился "метафорически", добавив, что это "должно было быть понятно всем, у кого есть мозги".

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Источник
Deutsche Welle
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