Нетаньяху: ЦАХАЛ обнаружил российское оружие у "Хезболлах"

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.