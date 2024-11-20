Несколько посольств в Киеве закрыты из-за угрозы атаки РФ

Удары ATACMS по России

В последние недели российские войска в очередной раз усилили атаки на инфраструктуру украинских городов. От ударов ракетами и беспилотниками страдают Киев, Одесса и другие города и регионы. Один из самых мощных ударов за последнее время был нанесен 17 ноября, когда войска РФ, по словам президента Украины Владимира Зеленского, запустили 120 ракет и 90 дронов, целью которых были, в частности, энергетические объекты.