Непроверенный способ: в Алабаме намерены впервые казнить путем удушения азотом

Все последние дни, оставшиеся перед казнью, он не может думать ни о чем другом, кроме как о предстоящей смерти. Его страшит не столько сама казнь, сколько то, что никто не может с уверенностью сказать, будет ли его смерть легкой или мучительной, потеряет ли он сознание сразу или ему предстоят долгие минуты страданий.
Предупреждение: данная статья содержит тяжелые для восприятия описания способов казни, которые могут расстроить или шокировать.
Кеннет Юджин Смит — один из немногих людей в Соединенных Штатах, которого государство собирается казнить уже во второй раз. Первая попытка, несмотря на то, что в распоряжении исполнителей смертного приговора было несколько часов, закончилась неудачей.
Они уложили осужденного на каталку в так называемой камере смерти в тюрьме имени Уильяма Холмана в штате Алабама, застегнули на его теле ремни и попытались ввести ему смертельную смесь химических препаратов.
Однако им так и не удалось попасть иглой в вену, и после неоднократных попыток, которые, по словам адвокатов Смита, оставили на его теле многочисленные порезы, казнь была остановлена, поскольку наступила полночь и срок действия ордера на приведение смертного приговора в исполнение истек.
Как правило, тюремным властям дается на это около 60 дней , но если они в этот срок не укладываются, то даже если казнь уже началась, ее приходится прервать, а все еще живого осужденного надлежит вернуть в камеру смертников, где он и ждет следующей попытки.
Первая казнь Смита состоялась в ноябре 2022 года. Спустя 14 месяцев штат Алабама снова попытается его убить.
На сей раз власти штата санкционировали удушение осужденного. Исполнители казни наденут на него воздухонепроницаемую маску, куда подадут чистый азот. Азот является физиологически инертным газом (кроме него, таковыми считаются аргон, гелий и метан), который не оказывает абсолютно никакого влияния на организм, а просто "разбавляет" кислород, постепенно замещая его во всех клетках.
На официальном языке эта причина смерти называется азотной гипоксией.
На прошлой неделе представитель ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что этот непроверенный способ казни можно приравнять к пыткам, что нарушает обязательства США по соблюдению норм международного права.
"Американская ветеринарно-медицинская ассоциация рекомендует вводить животным перед таким способом эвтаназии болеутоляющие и успокоительные средства, в то время как в протоколах штата Алабама ничего не говорится о седативных средствах перед казнью для людей. В протоколе также говорится о том, что этот газ без цвета и запаха можно вводить на протяжении 15 минут, если смерть не наступит раньше", — отметила она, добавив, что в таком случае Смита ждут ничем не оправданные страдания.
В 2020 году эта же Ассоциация ветеринаров в рекомендациях по поводу эвтаназии отметила, что азотную гипоксию применять вообще не следует, потому что она "вызывает страдания" у крупных млекопитающих.
Окончательное решение по апелляции еще не принято, однако федеральный суд уже отклонил просьбу адвокатов Смита наложить запрет на смертную казнь через удушение азотом. Приговор должен быть приведен в исполнение в четверг 25 января.
Смит был приговорен к смерти в 1989 году за убийство Элизабет Сеннет, которое он совершил вместе с Джоном Паркером. Муж Элизабет нанял обоих киллеров, заплатив каждому из них по 1000 долларов США, поскольку погряз в долгах и рассчитывал получить страховку после смерти жены.
Сам Сеннет застрелился после того, как полиции стала известна его роль в совершенном преступлении, Паркер был казнен в 2010 году, и вот теперь (уже во второй раз) пришла очередь Смита.
Би-би-си удалось поговорить со Смитом, хотя и не напрямую, потому что в Алабаме личные встречи журналистов с приговоренными к смерти запрещены. Он ответил на вопросы, которые были переданы ему через посредника.
Кроме того, на прошлой неделе корреспондент Би-би-си связался с ним по телефону, но Смит попросил прервать интервью, поскольку почувствовал себя очень плохо.
"Меня все время тошнит, — написал он. — Я регулярно впадаю в панику… И это — лишь малая часть того, с чем я каждый день сталкиваюсь. По сути можно сказать, что меня непрерывно пытают». Он призвал власти Алабамы "остановить [казнь], пока еще не поздно".
Со своей стороны власти утверждают, что казнь газообразным азотом быстро приведет к потере сознания, хотя они так и не объяснили, откуда берется подобная уверенность. "Алабама приняла самый безболезненный и гуманный способ казни изо всех, известных человечеству", — категорически заявил верховный солиситор (в порядке старшинства вторая должность в иерархии судебных властей) штата Эдмунд Лакур.
Он также добавил, что никто не будет останавливать казнь, если у Смита по время казни начнется рвота прямо в маску. Если его это так сильно беспокоит, сказал Лакур, то он может перенести свою традиционную последнюю трапезу "на более ранний срок или на день накануне запланированной казни".
Смертную казнь через азотную гипоксию одобрили три американских штата: Алабама, Оклахома и Миссисипи, но до сегодняшнего дня ни в одном из них еще не пробовали ее применить.
При этом медицинские эксперты говорят, что этот способ судебного умерщвления чреват серьезными последствиями как для Смита (сильные судороги и возможное выживание в вегетативном состоянии), так и для тех, кто будет находиться вместе с ним в "камере смерти". Если по какой-то причине маска не будет полностью герметичной, то утечка азота может привести не только к смерти приговоренного, но и тех, кто будет по долгу службы находится с ним рядом, включая его духовного наставника.
"Я знаю, что Кенни смерти не боится, он ясно дал это понять. Но я думаю, что его пугают страдания, которые ему предстоят", — сказал преподобный доктор Джефф Худ. Для того чтобы находиться со своим подопечным до самого конца, он даже подписал отказ от каких бы то ни было претензий к властям на тот случай, если произойдет утечка азота.
"Я буду рядом с ним. Многие специалисты от медицины неоднократно предупреждали меня, что я рискую жизнью, если произойдет утечка азота из шланга, или если маска будет недостаточно плотно прилегать к его лицу", — сказал доктор Худ Би-би-си.
Врач Джоэл Зивот, специалист по анестезии и автор расследований о медицинских аспектах эвтаназии, сказал, что у властей Алабамы "чудовищный" послужной список жестоких казней.
Несколько лет назад доктор Зивот изучил результаты вскрытия целого ряда осужденных, казненных через смертельную инъекцию, в результате чего пришел к выводу, что эта смерть не является ни быстрой, ни безболезненной и только кажется такой тем, кто при ней присутствует.
"Можно подумать, что Кеннет Смит худший человек в Америке, раз уж Алабама настолько одержима идеей его убить, что готова ради этого даже пожертвовать жизнями других людей", — заявил он в разговоре с Би-би-си.
"Представьте себе, что перед расстрелом все свидетели казни выстраиваются в ряд рядом с осужденным. И что перед этим их заставили подписать отказ от претензий: мол, извините, наши ребята не слишком хорошие стрелки, так что вполне возможно, что они и вас ненароком пристрелят. А я прекрасно представляю, что именно может произойти в комнате с газообразным азотом", — отметил он.
"Прежние эксперименты с газообразным азотом, проводившиеся на абсолютно здоровых добровольцах, показали, что примерно через 15-20 секунд у них начинались сильные судороги", — пояснил доктор Зивот.
Кеннет Смит может либо сразу потерять сознание, либо испытать сильные судороги.
В Алабаме один из самых высоких показателей количества казней на душу населения изо всех штатов США. В настоящее время в камерах смертников своей участи ожидают 165 человек.
За последние пять лет тюрьмы Алабамы стали свидетелями трех неудачных попыток умертвить заключенных через смертельную инъекцию. Все трое выжили, а власти устроили внутреннюю проверку, в результате которой вина была возложена главным образом на самих заключенных.
Дело якобы было в том, что адвокаты приговоренных всеми силами тянули время, подавая бесчисленные апелляции, тем самым максимально сокращая срок действия ордера на приведение в действие смертного приговора, поэтому исполнители (то есть палачи) торопились и допускали ошибки.
Журналист Элизабет Брюниг, которая тщательно собирала всю доступную информацию о смертных казнях в Алабаме, сказала в интервью NPR (Национальному общественному радио в США), что, скорее всего, виноваты сами исполнители, которые не получают надлежащей подготовки. При этом разобраться в том, так это или нет, практически невозможно, потому что вся их личная информация строго засекречена.
На сей раз исполнители получат более длительные сроки для приведение приговора в исполнение, чтобы над ними не довлели жесткие временные рамки.
Губернатор Алабамы Кей Айви, в полномочия которой входит право останавливать убийства по судебному приговору, отказалась обсуждать предупреждения экспертов о потенциальной опасности и антигуманности азотной гипоксии. Прокуратура же заявила, что опасения ООН "столь же необоснованные, как и страхи Смита".
В заявлении также сказано, что "нет доказательств, чтобы с какой-либо степенью уверенности или вероятности установить, что казнь посредством гипоксии азота принесет Смиту дополнительную боль. Штат планирует казнить Смита 25 января 2024 года".
Точно так же критику ООН отверг и депутат Палаты представителей Алабамы от республиканской партии Рид Ингрэм, который поддержал санкционирование этого способа смертной казни.
"Я не знаю, о каком унижении [приговоренного] и о какой бесчеловечности вы говорите. Я считаю, что то, что его ждет, все равно лучше того, что он сделал с жертвой, — заявил он в интервью Би-би-си. — Наш губернатор — христианка. Она этот вопрос обсуждала и решила, что это — оправданная мера. Я не сомневаюсь, что это решение далось ей нелегко, но таков закон".
Би-би-си обратилась и к семье Элизабет Сеннет, но получила ответ, что до четверга, то есть до назначенной казни, ее члены никаких объяснений или комментариев давать не будут.
В 1996 году в ходе одной из апелляций присяжные рекомендовали приговорить Смита к пожизненному заключению без права досрочного освобождения, но судья отклонил эти рекомендации и подтвердил смертный приговор.
Смит признал, что присутствовал при убийстве Элизабет Сеннет, но утверждает, что непосредственного участия в нем не принимал.