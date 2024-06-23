Немецкий политик предложил высылать безработных украинцев

В ФРГ проживают более миллиона украинских беженцев

По данным МВД ФРГ, в настоящее время в Германии проживают 1,17 млн беженцев из Украины, из них - около 260 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Подавляющее большинство беженцев из Украины составляют женщины и дети. По сведениям министерства труда Германии, в стране сейчас работают на постоянной основе 185 тысяч украинцев, еще 47 тысяч заняты неполный рабочий день или на так называемых мини-работах (Minijobs).