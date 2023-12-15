Немецкий контейнеровоз подвергся атаке в Красном море

Обстрел контейнеровоза в Красном море подтвердил представитель управляющей судном немецкой судоходной компании Hapag-Lloyd. Он заявил, что в результате инцидента никто не пострадал и судно продолжило свой путь.

Хуситы угрожают трафику через Красное море

Это уже четвертое судно, которое было атаковано рядом с Йеменом за несколько дней. Так хуситы обстреляли ракетами танкер Ardmore Encounter под флагом Маршалловых островов, заставили под угрозой атак изменить курс грузовое судно Maersk Gibraltar под флагом Гонконга, подбили в Баб-эль-Мандебском проливе противокорабельной ракетой ASCM норвежский танкер Strinda.