Немецкий эксперт: Переговоры Трампа с Путиным - провал ФРГ

Масала: Это огромный провал Германии

„Это апокалиптический сценарий. Переговоры ведутся через головы украинцев и европейцев, - сказал эксперт. - Европейцам не будет места за столом переговоров. Они должны будут лишь одобрить их результат. И, к сожалению, похоже, это касается и Украины“.

Масала отметил, что власти США заранее не проинформировали Берлин о переговорах с Путиным. „Мы остались с пустыми руками. Точно так же, как в течение трех лет у нас не было стратегии для этой войны, теперь у нас нет стратегии и на период после нее. Это горько. Это огромный провал“, - сказал военный аналитик.

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