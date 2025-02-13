Немецкий эксперт: Переговоры Трампа с Путиным - провал ФРГ

Масала: Это огромный провал Германии
„Это апокалиптический сценарий. Переговоры ведутся через головы украинцев и европейцев, - сказал эксперт. - Европейцам не будет места за столом переговоров. Они должны будут лишь одобрить их результат. И, к сожалению, похоже, это касается и Украины“.
Масала отметил, что власти США заранее не проинформировали Берлин о переговорах с Путиным. „Мы остались с пустыми руками. Точно так же, как в течение трех лет у нас не было стратегии для этой войны, теперь у нас нет стратегии и на период после нее. Это горько. Это огромный провал“, - сказал военный аналитик.
Немецкий эксперт: „Путин выиграл войну“
Карло Масала раскритиковал и заявление нового американского министра обороны Питера Хегсета, что Европа должна сама, без США, заботиться о безопасности Украины. „Путин будет хлопать в ладоши. Это лучшее, что могло с ним случиться. Европейские силы безопасности не остановят его от еще одной атаки на остальную часть Украины через несколько лет“, - считает Масала.
„Таким образом, Путин выиграл эту войну. Он добился того, что американцы вышли из этого конфликта“, - резюмирует аналитик. Он считает, что Путин намерен оставить под оккупацией захваченные территории Украины, но одновременно хочет избежать дальнейшего экономического давления на Россию, поэтому будет вынужден пойти на компромисс.
Масала: РФ может вернуть Украине часть областей
На встрече Контактной группы по Украине в формате „Рамштайн“ в Брюсселе 12 февраля Хегсет назвал „нереалистичным“ возврат Украины к границам 1991 года, то есть к тем, что существовали до аннексии Крыма в 2014 году.
„Хегсет говорил о 2014 годе, то есть о Донбассе и Крыме. Трамп не даст Путину просто так все, что тот хочет. Возможно, Россия вернет часть областей. Трамп может представить это как успех“, - отметил Карло Масала.