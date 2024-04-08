Немецкие СМИ: Россия адаптирует методы шпионажа в Германии

По их данным, в Германии до сих пор около двадцати российских шпионов аккредитованы в качестве дипломатов. Однако этого уже недостаточно для проведения сложных операций - в том числе и потому, что личности этих людей известны Федеральному ведомству по охране конституции Германии, говорится в расследовании. По оценкам немецкой контрразведки, до трети дипломатического персонала России на самом деле могут быть агентами, но до полномасштабного вторжения РФ в Украину немецкие политики неохотно занимались пресечением шпионской деятельности, чтобы не обострять отношения с Москвой.