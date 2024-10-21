2024.10.21 17:01

Немецкие СМИ рассказали о шпионаже РФ в Балтийском море

 
Deutsche Welle
Ветропарк
Ветропарк

Россия занимается систематическим шпионажем на Балтийском и Северном морях под видом научных исследований, выяснили телеканалы NDR и WDR, а также газета SZ. В фокусе РФ - объекты критической инфраструктуры и НАТО.

Россия занимается систематическим сбором информации о газопроводах, кабелях передачи данных, ветряных парках и военной инфраструктуре в Балтийском море. К такому выводу пришли журналисты-расследователи в рамках международного проекта „Российские шпионские корабли“, в котором участвовали немецкие общественно-правовые телеканалы NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung. О результатах расследования журналисты сообщили во вторник, 24 сентября.

Россия шпионит за критической инфраструктурой с кораблей ВС РФ

По их данным, Россия использует для шпионажа за объектами критически важной инфраструктуры так называемые „исследовательские корабли“, оснащенные чувствительной гидроакустической и радиолокационной техникой. Официально эти корабли занимаются океанографическими исследованиями, но в действительности большинство из них закреплено за Минобороны РФ или Военно-морским флотом РФ, утверждают авторы расследования.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины не менее 72 таких кораблей совершили более 400 рейсов, отмечают журналисты, которые проанализировали, в том числе, более тысячи сообщений с российских кораблей, переданных азбукой Морзе, а также спутниковые снимки.

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Deutsche Welle
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