Немецкие машинисты начали шестидневную забастовку

Как сообщила накануне вечером радиостанция Bayerischer Rundfunk, немецкий профсоюз машинистов железнодорожного транспорта (GDL) сделал новое предложение по урегулированию спора о заработной плате железнодорожному концерну Deutsche Bahn. По этим данным, предложение включает в себя модель постепенного сокращения рабочего времени. Если концерн на него согласится, забастовка может быть приостановлена, однако сначала должны быть проведены переговоры, уточняется в сообщении.

В результате забастовки значительная часть пассажирского транспорта с двух часов ночи 24 января не работает, это касается как поездов дальнего следования, так и региональных составов, в том числе поездов ближнего сообщения (S-Bahn), в таких крупных городах, как например, Берлин и Гамбург, фактически выполняющих функцию городского транспорта, а в других федеральных землях курсирующих между разными населенными пунктами. Многие поезда будут отменены, пассажирам предлагается узнавать об изменениях на интернет-сайтах Deutsche Bahn и в соответствующих приложениях для мобильных приборов. При этом машинисты грузовых поездов начали забастовку раньше - уже с 18 часов 23 января.