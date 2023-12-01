Немецкие историки обеспокоены состоянием военных архивов Украины

 
Deutsche Welle
Muziejaus darbuotojai Ukrainoje iš sugriauto muziejaus išneša Ukrainos filosofo Hryhorri Skovorodos skulptūrą
Muziejaus darbuotojai Ukrainoje iš sugriauto muziejaus išneša Ukrainos filosofo Hryhorri Skovorodos skulptūrą
ФОТО: Scanpix

В ходе полномасштабного военного вторжения России в Украину и последующей оккупации украинских восточных регионов архив в Херсоне, где хранились документы времен Второй мировой войны, а также другие, менее крупные архивы и учреждения, были разграблены мародерами, а многие исторические документы оказались уничтожены. Аналогичные трудности переживают сейчас и другие архивы в Украине.

Такие выводы содержатся в докладе немецкого центра "Архивы Арользена", собирающего свидетельства преступлений режима национал-социализма в гитлеровской Германии. На этот документ, обнародованный несколькими месяцами ранее, российские СМИ обратили внимание в четверг, 30 ноября.

Еще до российского вторжения положение украинских архивов было плачевным, говорится в докладе. Его авторы на основании интервью с сотрудниками украинских архивов указывают на основные проблемы: недостаточное финансирование для сохранения коллекций и осуществления новых проектов, нехватка человеческих ресурсов для ухода за материалами, а также бюрократические трудности.

"Война принесла масштабные разрушения, затронувшие инфраструктуру, здания и архивные материалы. Это также привело к потере персонала", - констатируют немецкие эксперты. При этом они ссылаются на данные учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры - ЮНЕСКО за апрель 2023 года, в которых зафиксирован ущерб от войны, нанесенный 251 культурному объекту в Украине, включая 22 музея, 12 библиотек и 1 архив.

Ущерб от войны историческим архивам в Украине

Представители архивов Чернигова, Николаева и Херсона подтвердили сотрудникам "Архивов Арользена", что их зданиям в ходе войны был нанесен ущерб. В свою очередь представитель архивной администрации Бериславского района сообщил, что здание архива в Высокополье было заминировано. Архив в Херсоне был захвачен российскими войсками, что привело к мародерству и уничтожению документов и оборудования, отмечается в докладе. "В архивах, здания которых были повреждены или разрушены, документы остались без защиты, что привело к их дальнейшей порче из-за неблагоприятных погодных условий - таких, как дождь и снег", - констатируют немецкие эксперты.

"Из-за близости к линии фронта некоторым архивам пришлось очень быстро увозить свои коллекции, что привело к их дезорганизации, - говорится далее в докладе. - Архивы, получившие эти материалы, должны были выделять ресурсы (например, персонал и помещение) для размещения вновь прибывших коллекций. Это стало дополнительным бременем для их собственных недостаточных ресурсов".

Эксперты рекомендуют провести оцифровку украинских архивов и предлагают свою помощь в этой работе. Сохранение физических документов является сложной задачей из-за нехватки оборудования, персонала или денег. Власти сосредоточены на предоставлении убежища людям, потерявшим свои дома, поэтому ремонт архивов не является для них приоритетом", констатируют в центре "Архивы Арользена".

Об "Архивах Арользена"

"Архивы Арользена" - это международный центр документации преследований со стороны национал-социалистического режима. Как указано на сайте центра, это самый обширный архив в мире, хранящий документы о жертвах и людях, переживших национал-социализм. Коллекция содержит информацию о 17,5 млн человек и является всемирным документальным наследием ЮНЕСКО. Она содержит документы по различным группам пострадавших от национал-социалистического режима, о принудительном труде, а также о перемещенных лицах и миграции после 1945 года.

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