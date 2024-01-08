Немецкие фермеры блокировали дороги во многих регионах Германии

Глава DBV Йоахим Руквид призвал жителей Германии проявить понимание в связи с вероятными неудобствами. "Мы хотим организовать наш протест мирно и демократическими методами. Но когда мы будем передвигаться на тракторах, это неизбежно приведет к нарушению дорожного движения", - заявил Руквид в интервью журналу Stern.

Немецкие фермеры с декабря организуют массовые акции протеста. В рамках экономии бюджетных средств в 2024 году фермеров собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам Минфина ФРГ, эта мера помогла бы экономить для бюджета 480 млн евро ежегодно. Позднее Берлин решил скорректировать свои планы - отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Однако в Немецком крестьянском союзе не отказались от протестов, чтобы подчеркнуть, что не примут запланированное повышение налогов для сельскохозяйственной отрасли. "Эти планы должны быть сняты с повестки дня. Мы не изменим свое мнение", - подчеркнул Руквид.