Немецкие евродепутаты посетят Москву на 9 мая

Парад в Москве

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность нанесения в этот день ударов по столице России, заявив, что в Кремле „переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают“. Позднее, комментируя визиты лидеров других стран в Москву на парад, он также сказал, что Украина „не может нести ответственность за то, что происходит на территории РФ“. „Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем“, - добавил Зеленский.