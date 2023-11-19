Немецкие аналитики: НАТО должен быть готов к возможному нападению России

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно предупредил, что военная помощь, которую до сих пор оказывали его стране около 50 поддерживающих ее государств во главе с США, привела лишь к "тупику" на фронте. Его линия на востоке и юге Украины практически не изменилась с июня, даже в ходе украинского контрнаступления.

Однако в позиционной войне Россия имеет преимущество, потому что в ее распоряжении имеется практически неограниченное количество артиллерийского вооружения, предупреждает в интервью DW австрийский военный аналитик Маркус Райснер. Украина, по его мнению, может добиться успеха только в том случае, если война не будет позиционной. Чтобы сделать это возможным весной следующего года, Украина должна получить от Запада новейшее оружие, уточняет Райснер.