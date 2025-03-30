Немецкая ракета-носитель Spectrum упала вскоре после запуска

Частная немецкая аэрокосмическая компания Isar Aerospace в воскресенье, 30 марта, провела первый тестовый запуск своей ракеты-носителя Spectrum. Пуск был осуществлен с территории норвежского космопорта Аннёйа в 12.30 по местному времени (13.30 мск). Ракета пролетела около 30 секунд, после чего упала в море.

Это был не только первый полет для Isar Aerospace, штаб-квартира которой находится в Мюнхене, но и первый запуск на орбиту ракеты с территории Западной Европы. Трансляция велась на YouTube-канале компании.