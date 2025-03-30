Немецкая ракета-носитель Spectrum упала вскоре после запуска

Частная немецкая аэрокосмическая компания Isar Aerospace в воскресенье, 30 марта, провела первый тестовый запуск своей ракеты-носителя Spectrum. Пуск был осуществлен с территории норвежского космопорта Аннёйа в 12.30 по местному времени (13.30 мск). Ракета пролетела около 30 секунд, после чего упала в море.
Это был не только первый полет для Isar Aerospace, штаб-квартира которой находится в Мюнхене, но и первый запуск на орбиту ракеты с территории Западной Европы. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
По данным Isar Aerospace, целью испытательного полета был сбор как можно большего количества данных и опыта. Считалось, что выход ракеты на орбиту практически невозможен. Представительница разработчика подчеркнула, что ранее ни одной компании не удавалось вывести свою первую ракету на орбиту.
В стартапе назвали запуск Spectrum успехом
Генеральный директор компании Даниэль Мецлер (Daniel Metzler), основавший этот стартап в 2018 году вместе с двумя партнерами, охарактеризовал как „большой успех“ запуск ракеты-носителя, заявив, что он оправдал все ожидания ее создателей.
Двухступенчатая легкая ракета-носитель Spectrum высотой 28 метров и диаметром 2 метра предназначена для вывода малых и средних спутников общей массой до 700 кг на солнечно-синхронную орбиту и до 1000 кг на низкую околоземную орбиту. Первоначально запуск планировался 24 марта, однако он был отложен из-за непогоды.