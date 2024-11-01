Немец и француз задержаны на Байконуре за попытку фотосъемки

На космодроме Байконур в Казахстане задержаны гражданин Германии и гражданин Франции , которые хотели сфотографировать ракету-носитель. Об этом пишет в пятницу, 1 ноября, государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Считающийся близким к Кремлю Teleram-канал Shot уточняет, что речь идет о 21-летем французе и 26-летнем немце, которые пытались снять на телефон ракетоноситель „Энергия“. „Иностранцы объяснили, мол, они туристы, приехали посмотреть на легендарный Байконур, и шли в сторону стенда динамических испытаний“, - говорится в посте. Сообщается, что в ближайшее время оба задержанных будут доставлены в суд.