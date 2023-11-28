Немцы будут экономить на подарках к Рождеству

Однако около трети респондентов хотят ограничиться подарками только для членов семьи и друзьям, а почти пятая часть опрошенных призналась, что подарки будут недорогими и лишь для семьи.

Каждый восьмой респондент готовит подарки только детям, восемь процентов готовы подарить вещи, которые у них уже есть и которые не нужно покупать. Шесть процентов респондентов по финансовым причинам намерены вообще отказаться от покупки подарков и почти столько же хотят взять кредит или влезть в долги, чтобы купить подарки близким родственникам и друзьям.

Связанное с инфляцией снижение покупательной способности испытывают многие домхозяйства. Об этом в своем прогнозе на ноябрь и декабрь ранее уже сообщало Общегерманское объединение предприятий розничной торговли (Handelsverband Deutschland, HDE ). Даже онлайн-торговля не даст дополнительного импульса в предрождественское время, уверены эксперты HDE.

В среднем немцы хотят потратить 250 евро на подарки