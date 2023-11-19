Недовольные фермеры могут сменить в Нидерландах власть

Последнее правительство поставило цель сократить эти выбросы вдвое к 2035 году. Те фермеры, которые с этим не справляются, должны продать властям свои хозяйства. Для этого государство ввело в действие добровольную «схему выкупа» с бюджетом в 8 млрд евро.

Но пока эта схема не очень популярно, объясняет Ян Арие Куреваар, который владеет 115 коровами на своем участке площадью 90 гектаров в Южной Голландии. Он производит 100 млн литров молока в год органическим способом и считает, что правительству следует больше сосредоточиться на стимулировании инноваций, а не на сокращении аграрного сектора: "Многие фермеры обеспокоены. Им не ясно, как удовлетворить требования правительства в своих хозяйствах. По-моему есть возможность сократить выбросы азота при производстве молока. Мы можем сократить его с помощью технологических инноваций, если нас поддержат с финансированием. Но пока у нет такой возможности. Кроме того, правительство может сделать сельское хозяйство более экстенсивным, если выделит нам пустующие земли".