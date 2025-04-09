"Не понимаю, как Украина может требовать сохранения земли". Виктория Спартц, единственная украинка в Конгрессе США, призвала Киев к уступкам

„В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской“, — написал в ответ на это в соцсети Х официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

„Я просто не понимаю, как Украина может оказаться в такой позиции, чтобы требовать сохранения земли. Если бы она побеждала в войне, это было бы совсем другое дело“, — объяснила свою позицию конгрессвумен.

В разговоре с британским изданием Telegraph Спартц сказала, что если Украина не удовлетворит территориальные претензии России, то украинцы рискуют „потерять остальную часть страны“.

Спартц также раскритиковала Зеленского после публичной ссоры с Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме. По ее словам, тот оказал украинскому народу „медвежью услугу“ и „оскорбил американского президента“.

При этом Спартц призвала украинцев использовать президентские выборы как шанс для перемен. „Если они снова выберут Зеленского, то потеряют остальную часть страны“, — сказала конгрессвумен. По ее словам, смена руководства необходима для „достижения устойчивого мира“.

„Я еще два года назад говорила: войны нужно выигрывать как можно скорее. Их затягивание редко заканчивается хорошо для демократий“, — добавила она.

„Президент Трамп унаследовал эту (войну. — Ред.). Теперь ему приходится разбираться с конфликтом“, — сказала она, обвинив в затяжном кризисе предыдущего президента Джо Байдена.

„Это просто еще один ошибочный выбор, предоставленный нам теми же умными „интеллектуалами“, которые подарили нам Вьетнам и Ирак и с позором вернули Афганистан Талибану“, — отметила Спартц.

Она говорит о высокой цене, которую американцы заплатили за участие в бесконечных войнах, и о провале внешней политики экс-президента США Джо Байдена.

В 2024 году она проголосовала против пакета помощи США для Украины на сумму 61 млрд долларов, обвинив украинские власти в коррупции.

Хотя в первые месяцы российского вторжения Виктория Спартц активно отстаивала интересы Украины, называя действия России геноцидом и обвиняя Кремль в военных преступлениях, позже ее позиция существенно изменилась.

Она также обратилась к тогдашнему президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвала провести расследование обвинений против Ермака в сомнительных связях с Россией, и прямо обвинила его тогдашнего заместителя Татарова в блокировании работы антикоррупционных органов.

В июле 2022 года она призвала президента Зеленского решить „неотложную внутреннюю проблему“, связанную, по ее мнению, с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

На обвинение в том, что она отказалась поддерживать своих бывших соотечественников, Спартц ответила: „Моя главная задача как члена американского Конгресса — защищать интересы Америки“.

Она призвала решать конфликты не путем оказания помощи „столько, сколько необходимо“, а с помощью „стратегии „как можно скорее““.

Уже 11 июля Спартц обвинила Ермака в клеветнической кампании и призвала к его отставке.

„Они являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США“, — сказал Николенко о словах Спартц.

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко тогда отреагировал на заявления Спартц, посоветовав ей прекратить попытки заработать политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны и больше не подрывать механизм оказания военной помощи.

Свои выводы о Ермаке Спартц сделала, по ее словам, на основании „различных разведывательных данных, действий господина Ермака в Украине и его вероятных договоренностей с Россией“.

„Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы ушел в отставку этой зимой, когда заверил украинское руководство, что никакого нападения со стороны России не будет, что снизило готовность Украины. Тем не менее, никогда не поздно поступить правильно“, — сказала она.

Тогда Ермак заявил в интервью NV, что заявления Спартц никак не повлияли на его общение с Вашингтоном.

„Я до сих пор считаю, что люди умнее любой пропаганды, и поэтому никак не ответил. Хотя это оскорбительно, хотя это и не соответствует действительности, хотя это абсолютная ложь“, — сказал он.