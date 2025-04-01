"Не покупаем товары из США": в Европе растут антиамериканские настроения

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против европейских товаров, захватить Гренландию и прекратить военную поддержку региона постепенно меняют поведение потребителей в Европе. Недовольство действиями властей США приводит к бойкоту американских товаров и услуг, сообщает Bloomberg.
Согласно опросу YouGov, опубликованному 4 марта, в крупнейших странах Европы (Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Швеции и Дании) более половины населения отрицательно относится к США. Эти показатели стремительно ухудшаются.
В Facebook появились группы, призывающие бойкотировать американские товары. Они быстро набирают десятки тысяч подписчиков (например, датская группа Boykot varer fra USA с 3 февраля собрала более 92 000 участников, быстро растет и шведская группа Bojkotta varor från USA).
Согласно опросу Verian для шведского государственного телеканала SVT, около 70% шведов уже отказались или рассматривают возможность отказа от американских товаров. Каждый десятый полностью бойкотировал продукцию из США за последний месяц, а 19% прекратили покупать только определенные товары.
Крупнейшая датская розничная сеть Salling Group AS (управляет супермаркетами Bilka, Føtex и Netto, с 2025 году приобрела сеть Rimi в странах Балтии) начала маркировать на ценниках товары, принадлежащие европейским компаниям.
Изменение потребительского поведения особенно сильно ударило по компании Tesla - это связано с политической деятельностью Илона Маска. В целом по Европе продажи автомобилей Tesla упали на 45% в январе и на 40% в феврале. В Германии продажи Tesla в феврале рухнули на 76%. В субботу демонстранты от Лондона до Берлина присоединились к глобальной акции протеста против Tesla.