"Не покупаем товары из США": в Европе растут антиамериканские настроения

Согласно опросу Verian для шведского государственного телеканала SVT, около 70% шведов уже отказались или рассматривают возможность отказа от американских товаров. Каждый десятый полностью бойкотировал продукцию из США за последний месяц, а 19% прекратили покупать только определенные товары.

Крупнейшая датская розничная сеть Salling Group AS (управляет супермаркетами Bilka, Føtex и Netto, с 2025 году приобрела сеть Rimi в странах Балтии) начала маркировать на ценниках товары, принадлежащие европейским компаниям.

Изменение потребительского поведения особенно сильно ударило по компании Tesla - это связано с политической деятельностью Илона Маска. В целом по Европе продажи автомобилей Tesla упали на 45% в январе и на 40% в феврале. В Германии продажи Tesla в феврале рухнули на 76%. В субботу демонстранты от Лондона до Берлина присоединились к глобальной акции протеста против Tesla.