"Не отчаивайтесь": Камала Харрис выступила перед сторонниками с речью о признании поражения

На подведение окончательных итогов голосования может уйти несколько дней. Однако Камала Харрис уже дала понять, что — в отличие от своего соперника, отказавшегося в 2020 году признать победу Джо Байдена, — она уважает выбор американского народа, сказавшего ей убедительное „нет“, и подчинится воле избирателя.

На этот раз демократы проиграли республиканцам не только Белый дом, но и большинство в Сенате, хотя окончательный расклад сил там тоже еще предстоит определить.

Окончательные итоги еще не подведены, однако победа Трампа неизбежна: он уже точно победил в пяти из семи штатов, ключевых для обоих кандидатов, и уверенно лидирует в Неваде и Аризоне, где подсчет голосов еще продолжается.

„Я знаю, многим кажется, что наступают темные времена, но — ради всех нас — я очень надеюсь, что это не так“, — сказала она, пообещав помочь в мирном процессе передачи власти администрации Трампа.

„Демократия — это когда проигравший уходит, потерпев поражение, — напомнила она. — Признает победу оппонента, а не оспаривает результаты голосования. Так проявляется истинное уважение к своему избирателю“.

Поблагодарив тех, кто поддерживал ее на протяжении всей кампании, она пообещала им продолжить их общую борьбу. Для победы в ней, по ее словам, достаточно просто не сдаваться.

С отдельным напутствием она обратилась к своим молодым избирателям.

„В ходе предвыборной кампании я часто повторяла: если ты продолжаешь бороться, ты обязательно победишь, — напомнила она. — Я хочу подчеркнуть: всё будет хорошо“.