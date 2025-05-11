NBC: Уиткофф беседовал с Путиным через переводчиков Кремля

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах с Владимиром Путиным пользовался услугами российских переводчиков. Об этом сообщил в субботу, 10 мая, американский телеканал NBC со ссылкой на анонимные источники.
Спецпосланник Трампа „не понимал, что они говорят“
Уиткофф „использовал их (российских. - Ред.) переводчиков“, рассказал один из западных чиновников. „Если они говорят друг с другом по-русски, он не понимает, что они говорят“, - отметил собеседник. Два бывших американских посла подчеркнули, что Уиткофф, используя кремлевских переводчиков, рисковал упустить „некоторые нюансы“ в словах Путина и не смог бы самостоятельно проверить то, что тот ему говорил.
По словам источников, тем самым Уиткофф нарушил устоявшийся дипломатический протокол. NBC пишет, что это произошло во время трех встреч с Путиным - 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Уиткофф встречался с президентом РФ и 25 апреля, но об этом в материале NBC не говорится.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что Уиткофф „соблюдает все протоколы безопасности в координации с Госдепартаментом“. Команда самого спецпосланника отказалась от комментариев.
Экс-посол Макфол раскритиковал Уиткоффа
NBC отмечает, что на коротком видео одной из встреч видно, как Уиткофф входит в комнату один. Рядом с ним нет ни советников, ни экспертов, которые обычно сопровождают чиновников США на переговорах. Когда к Уиткоффу подсела женщина, он указал на нее и сказал: „Переводчик? Из посольства? Хорошо“. Однако ее личность остается неясной.
Ранее американская газета The New York Post уже писала, что некоторые в администрации США недовольны тем, что Уиткофф ведет переговоры с Путиным один, без помощи переводчиков и консультантов. Спецпосланника неоднократно критиковал за это экс-посол США в России демократ Майкл Макфол.