NBC: Уиткофф беседовал с Путиным через переводчиков Кремля

NBC отмечает, что на коротком видео одной из встреч видно, как Уиткофф входит в комнату один. Рядом с ним нет ни советников, ни экспертов, которые обычно сопровождают чиновников США на переговорах. Когда к Уиткоффу подсела женщина, он указал на нее и сказал: „Переводчик? Из посольства? Хорошо“. Однако ее личность остается неясной.