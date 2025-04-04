NBC: Трампу советуют пока не звонить Путину

Визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США

4 апреля, делясь некоторыми подробностями этих переговоров, Дмитриев указал, что одной из их главных тем было восстановление отношений между Россией и США. В частности, речь шла о сотрудничества стран в экономической и инвестиционной сферах, возвращении американских компаний на российский рынок, а также о совместном освоении Арктики и месторождений редкоземельных металлов, следовало из выступления Дмитриева перед журналистами, которое он перепостил в собственном Telegram-канале.