NBC: Трамп отстранил Келлога от переговоров по просьбе РФ

Журналисты отмечают, что Келлог отсутствовал на недавних переговорах и с российской, и с украинской делегациями в Саудовской Аравии, хотя они „входят в его компетенцию“. „Келлог - бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Это не наш тип человека, не тот калибр, который мы ищем“, - приводит NBC слова неназванного российского чиновника.