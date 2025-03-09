NBC: Помощь США Киеву зависит не только от ресурсной сделки

Кроме того, американский президент заявил, что в послании к нему Зеленский подтвердил свою готовность вести переговоры с Россией о завершении войны. „В письме говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир“, - сказал Трамп. В то же время, по его словам, и из России были получены „сильные сигналы“ о том, что Москва готова к миру.