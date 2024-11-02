Наводнение в Испании: еще 10 тысяч человек - в зону бедствия

Правительство Испании направит еще 10 000 военнослужащих и полицейских в восточный регион страны - Валенсии, пострадавший от наводнений, в результате которых на данный момент погибли не менее 211 человек. Об этом в своем выступлении в эфире местного гостелевидения заявил в субботу, 2 ноября, испанский премьер-министр Педро Санчес. Он уточнил, что принял просьбу главы региона о предоставлении 5 тысяч дополнительных военнослужащих, а также сообщил ему о дополнительном развертывании в Валенсии 5 тысяч человек - полицейских и гражданских гвардейцев. 2000 солдат уже находятся в зоне бедствия.