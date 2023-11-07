Наводнение на севере Франции. Объявлен красный уровень опасности

Вода хлынула на улицы десятков населённых пунктов во французском Па-де-Кале. Проливные дожди принёс сюда ураган "Киаран", обрушившийся на северо-запад страны несколько дней назад.

В департаменте объявлен "красный" уровень погодной опасности. Вода в реке Аа приближается к отметке в 1,70 метра и вот-вот побьёт рекорд, установленный в 2002 году.

Префектуры распорядились о закрытии школ в 36 коммунах Па-де-Кале. Нарушено автотранспортное и железнодорожное сообщение с регионом.

Синоптики прогнозируют выпадение от 35 до 50 мм осадков. Местные власти призвали жителей не покидать дома, по возможности оставаться на верхних этажах зданий, не пользоваться автомобилями и быть готовыми к эвакуации, если такой сигнал поступит от экстренных служб.