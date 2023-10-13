Наука убивать. Как ХАМАС разрабатывает военные технологии и кто помогает террористам

Ракета M-75 убила больше палестинцев, чем израильтян

Начать хотя бы с того, что само строительство цехов, в которых собирали ракеты, было занятием очень рискованным. Возводить эти цеха на поверхности ХАМАС благоразумно не решился — израильская разведка, в том числе и космическая, мгновенно обнаружила бы подозрительные объекты, и они были бы уничтожены еще до того, как вступят в строй. Поэтому для ракетной программы были выкопаны огромные бункеры под поверхностью Газы — они стали частью системы разветвленных подземных тоннелей, известных как «метро ХАМАС».

К жертвам ракетной программы можно отнести и жителей сектора Газа, умерших в результате эпидемий инфекционных заболеваний. В первую очередь, холеры. Дело в том, что в M-75 и в других ракетах ХАМАС в качестве корпуса используются трубы для водопровода и канализации. Эти трубы официально поставлял в сектор Газа Израиль, но в ограниченном количестве. Израильтяне, зная, для чего могут быть использованы их поставки, тщательно высчитывали, сколько труб необходимо для замены или строительства канализации в том или ином районе сектора, и отправляли именно столько, сколько по их расчетам, было нужно. Если бы эти трубы использовались по назначению, у ХАМАС просто не было бы корпусов для их ракет. Поэтому все или почти все трубы шли на производство вооружений, а водопровод и канализация не ремонтировались десятилетиями. Из-за этого в регионе около 90% всей пресной воды просто непригодно для питья, а эпидемии, в том числе и смертельно опасных заболеваний, возникали едва ли не ежегодно. Сколько именно человек погибло от вызванных загрязненной водой болезней, — неизвестно. Счет, скорее всего, идет на сотни.