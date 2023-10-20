НАТО усиливает патрулирование Балтики после повреждений подводных кабелей и трубопроводов

«Усиленные меры включают в себя дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе морских патрульных самолетов, самолетов НАТО AWACS и дронов. Флот из четырех минных тральщиков Н/АТО также направляется в эту зону», — сказано в заявлении.

8 октября были повреждены газопровод и кабель связи, проложенные по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией. 17 октября Швеция сообщила, что примерно в то же время был поврежден еще один кабель, связывающий страну с Эстонией. Таллинн расследует повреждения обоих кабелей; газопровод BalticConnector был поврежден в финской исключительной экономической зоне, поэтому этим расследованием занимается Хельсинки.