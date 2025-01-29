Сотрудничество Rheinmetall с Украиной

Rheinmetall - крупнейший и наиболее успешный немецкий производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм - до покушения на Паппергера заявил об открытии завода по производству бронетехники на территории Украины , что, по словам одного из источников, знакомого с разведданными, вызвало „глубокую обеспокоенность“ в Кремле.

В свою очередь, в Белом доме в июле прямо не подтвердили сообщения о том, что Россия готовила покушение на главу Rheinmetall, но заявили, что Вашингтон крайне серьезно относится к российской диверсионной деятельности. В посольстве Германии в США, в Rheinmetall и в посольстве РФ в Вашингтоне тогда отказались отвечать на запросы CNN. Москва также отрицала любую причастность к диверсиям.