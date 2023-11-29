НАТО: Россия потеряла в Украине 300 000 убитыми и ранеными

Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 300 тысяч человек убитыми и ранеными, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "В военном отношении Россия потеряла значительную часть своих обычных вооруженных сил", - подчеркнул Столтенберг в Брюсселе в среду, 29 ноября, по окончании встречи министров иностранных дел государств НАТО, в которой участвовал также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кроме того, Россия потеряла "сотни самолетов и тысячи танков", сказал генсек НАТО.

Он не уточнил, сколько из 300 тысяч человек были убиты, а сколько получили ранения. Об оценках НАТО потерь с украинской стороны тоже не сообщается, отмечает агентство dpa.

Столтенберг: У Путина высокий порог толерантности к жертвам



Говоря о потерях России, Йенс Столтенберг предостерег от надежд на то, что большие потери приведут к скорому завершению войны в Украине. По его словам, у президента России Владимира Путина "высокий порог толерантности", когда речь идет о жертвах.