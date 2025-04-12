2025.04.12 15:49

НАТО: Россия может развязать войну в космосе

 
Deutsche Welle
NATO vadovas: JAV išliks Aljanse
NATO vadovas: JAV išliks Aljanse
ФОТО: EPA-ELTAOLIVIER HOSLET | Epa - Elta

По словам генсека НАТО Рютте, Россия может применить ядерное оружие против космических спутников. Он считает, что союзникам по альянсу нужно готовиться к новым вызовам в космическом пространстве.

НАТО опасается, что Россия в будущем cможет вести войны в космосе и при этом использовать ядерное оружие против спутников. „Нам известны сообщения о том, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе“, - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, выдержки из которого в субботу, 12 апреля, публикует агентство Reuters.

Рютте отметил, что возможности Москвы в космосе на настоящий момент устарели и не соответствуют уровню Запада. „Именно поэтому развитие ядерного оружия в космосе - способ для России усилить свой потенциал. Это вызывает серьезную обеспокоенность и означало бы нарушение Договора о космосе от 1967 года „, - сказал натовский генсек.

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Источник
Deutsche Welle
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