НАТО: Россия может развязать войну в космосе

НАТО опасается, что Россия в будущем cможет вести войны в космосе и при этом использовать ядерное оружие против спутников. „Нам известны сообщения о том, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе“, - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, выдержки из которого в субботу, 12 апреля, публикует агентство Reuters.