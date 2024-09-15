НАТО признала военную значимость ударов вглубь РФ для ВСУ

Однако президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи в Вашингтоне 13 сентября не стали публично разрешать Украине наносить дальнобойные удары по России. После встречи Стармер отметил, что он и Байден обсудят этот вопрос с более широкой группой лиц на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке через две недели.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин сказал, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. По его словам, программирование траекторий полета дальнобойных ракет будет осуществляться военными специалистами Альянса, поскольку у Киева нет соответствующих возможностей. В этом случае изменится „сама суть конфликта“ в Украине, и Россия „будет принимать соответствующие решения, исходя из создающихся угроз“, пригрозил Путин. Позднее о том же сказал представитель РФ в ООН Василий Небензя.