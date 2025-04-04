НАТО: Потери России в Украине превысили 900 тысяч человек

Российская армия продолжает терять свыше 1000 человек в день убитыми и ранеными, однако ее темп набора новых рекрутов, по данным Североатлантического альянса, пока соответствует потерям. „Продвижение российских войск в Украине замедляется, ее потери растут, однако российские власти готовы и дальше терпеть большие потери в обмен на медленные успехи“, - резюмировал чиновник. Он не считает, что российское общество достигло той точки, в которой не готово было бы более с этим мириться.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 900 тысяч военных, из них 250 тысяч - убитыми. Такие данные привел высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге в кулуарах встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе в четверг, 3 апреля. Среди раненых российских военнослужащих многие получили пожизненные увечья из-за некачественного медицинского обслуживания, отметил он.

„На поле боя нет никаких признаков того, что россияне готовятся к прекращению огня, - подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО. - Мы не видим никаких признаков того, что цели России в этой войне изменились“.

Ситуация на поле боя, по оценкам НАТО, остается очень сложной. По ее прогнозам, Россия будет продолжать усиливать давление на ВСУ на линии фронта и в общем по всей территории Украины, чтобы затянуть время войны и нарастить преимущество для успеха на переговорах. Перевес по-прежнему не на стороне Украины, Россия сохраняет преимущество и динамику, а также пытается выиграть за счет дефицитов в украинской армии.

По прогнозам альянса, России удастся полностью вытеснить украинские войска из Курской области. Чиновник ответил журналистам, что не знает связан ли вывод украинских войск из Суджи с прекращением предоставления США разведданных, однако сообщил, что перерыв в их предоставлении составил неделю и в целом повлиял на украинские оборонительные усилия.

Кроме того, Москва привлекла к освобождению северокорейских военных, которых в Курской области сейчас размещено 11 тысяч. НАТО также известно, что зимой 3500 солдат из КНДР были отправлены в Россию для обучения. Потери среди военных из Северной Кореи также высоки, они составили 5000 человек, из которых 1500 убитых.

Украина потеряла 90 процентов территории, которую ранее захватила в Курской области РФ. По информации НАТО, украинская армия удерживает менее 100 квадратных километров. Россия восстановила полный контроль над городом Суджа, что в альянсе объясняют количественным преимуществом: в Курской области сейчас находятся около 70 тысяч российских солдат.

В НАТО указывают, что сам альянс не делится разведданными с Киевом, - этим занимаются отдельные входящие в него страны. „Мы рассчитываем на то, что союзники предоставляют Украине хорошие разведданные“, - сказал он.

Чиновник НАТО: Мирная сделка не должна позволить РФ просто выиграть время

Предложения России за столом переговоров и подход к ним также не изменились, говорят в НАТО. Действия Москвы демонстрируют уверенность в том, что время на ее стороне, отметил высокопоставленный чиновник. „Мы сомневаемся, что Путин идет на переговоры с добрыми намерениями, - указал он. - Я не уверен, что Путин готов вести переговоры в духе доброй воли“.