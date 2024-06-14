НАТО: Потери РФ в Украине в мае достигли 1000 человек в день

В ходе попытки наступления на Харьковскую область потери российской армии составляли в среднем тысячу человек убитыми и ранеными ежедневно. Такие цифры привел высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге в Брюсселе в четверг, 13 июня, в кулуарах заседания министров обороны стран Североатлантического альянса.

При этом Россия рекрутирует около 30 тысяч человек в месяц, уточнил он, подчеркнув, что в результате российским войскам удается восполнять человеческие ресурсы. О потерях среди украинских военных в ходе отражения российской атаки в Харьковской области чиновник не сообщил. Он указал, что для крупного прорыва войскам РФ не хватает ресурсов и техники, но они по-прежнему сохраняют преимущество в этих сферах по сравнению с ВСУ.