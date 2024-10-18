2024.10.18 18:05

НАТО пока не подтверждает наличие войск КНДР в составе ВС РФ

 
Deutsche Welle
Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas
Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas
ФОТО: KCNA | REUTERS

По словам главы альянса Марка Рютте, НАТО находится в контакте с Южной Кореей, чтобы получить полную информацию о подготовке северокорейских солдат для участия в войне против Украины.

На данный момент НАТО не может подтвердить информацию южнокорейской разведки о том, что северокорейские войска будут воевать на стороне России в ее агрессивной войне против Украины. Об этом в пятницу, 18 октября, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в Брюсселе.

Он уточнил, что такова официальная позиция НАТО на данный момент, однако она может измениться. Альянс находится в контакте с Южной Кореей, чтобы получить всю информацию, добавил Рютте.

„В любом случае, даже если Северная Корея физически не присутствует на поле боя, они помогают питать агрессивную войну России против Украины. Вместе с другими, такими как Иран, Китай“, - констатировал глава Североатлантического альянса.

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