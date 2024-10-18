НАТО пока не подтверждает наличие войск КНДР в составе ВС РФ

На данный момент НАТО не может подтвердить информацию южнокорейской разведки о том, что северокорейские войска будут воевать на стороне России в ее агрессивной войне против Украины. Об этом в пятницу, 18 октября, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в Брюсселе.

Он уточнил, что такова официальная позиция НАТО на данный момент, однако она может измениться. Альянс находится в контакте с Южной Кореей, чтобы получить всю информацию, добавил Рютте.