НАТО: поддерживать Украину нужно как в плохие, так и в хорошие времена

 
Радио Свобода
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
ФОТО: EPA - ELTA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому телеканалу Das Erste назвал ситуацию с Украиной критической. "Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена", — сказал Столтенберг. Он признал, что западные союзники не смогли поставить Киеву боеприпасы в достаточном количестве.

Столтенберг не стал отвечать на вопрос журналист о том, как сейчас нужно действовать украинской армии. Глава НАТО отметил, что принятием сложных решение занимается руководство Украины и военные.

В начале ноября журнал The Economist опубликовал интервью с главнокомандующим вооружёнными силами Украины Валерием Залужным. Он признал, что война зашла в тупик и боевые действия могут обернуться затяжной позиционной войной.

Президент Украины Владимир Зеленский после интервью Залужного отметил, что не считает ситуацию патовой, но признал, что ситуация на поле боя остаётся сложной.
В то же время из слов и Залужного, и Зеленского следует, что они верят в возможность украинских военных провести успешное наступление в случае поставок Украине достаточного количества вооружений и боевых самолётов.

В недавнем разговоре с Associated Press Зеленский сообщил, что из-за недостатка вооружений Украина пока не достигла желаемых результатов. При этом украинский президент отметил, что Киев уверен в своих действиях и не собирается капитулировать. Зеленский также напомнил, что внимание мирового сообщества переключилось на конфликт на Ближнем Востоке.

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Радио Свобода
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