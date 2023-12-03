НАТО: поддерживать Украину нужно как в плохие, так и в хорошие времена

Столтенберг не стал отвечать на вопрос журналист о том, как сейчас нужно действовать украинской армии. Глава НАТО отметил, что принятием сложных решение занимается руководство Украины и военные.
В начале ноября журнал The Economist опубликовал интервью с главнокомандующим вооружёнными силами Украины Валерием Залужным. Он признал, что война зашла в тупик и боевые действия могут обернуться затяжной позиционной войной.
Президент Украины Владимир Зеленский после интервью Залужного отметил, что не считает ситуацию патовой, но признал, что ситуация на поле боя остаётся сложной.
В то же время из слов и Залужного, и Зеленского следует, что они верят в возможность украинских военных провести успешное наступление в случае поставок Украине достаточного количества вооружений и боевых самолётов.
В недавнем разговоре с Associated Press Зеленский сообщил, что из-за недостатка вооружений Украина пока не достигла желаемых результатов. При этом украинский президент отметил, что Киев уверен в своих действиях и не собирается капитулировать. Зеленский также напомнил, что внимание мирового сообщества переключилось на конфликт на Ближнем Востоке.