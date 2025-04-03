НАТО озвучила сумму военной помощи Украине

Украина, подвергшаяся вооруженной агрессии со стороны России, может и впредь рассчитывать на военную помощь со стороны НАТО, несмотря на мирные инициативы президента США Дональда Трампа. „За первые три месяца текущего года союзники уже пообещали предоставить Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 20 млрд евро в 2025 году“, - сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 2 апреля.

Рютте подтвердил, что координация военной помощи через командование в Висбадене будет продолжена. „Угроза со стороны России сохраняется“, - констатировал он.