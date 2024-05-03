НАТО осудила "гибридные атаки" РФ на своих членов

"Недавние злонамеренные действия" России, связанные с "гибридными атаками" на государства - члены НАТО, представляют собой "угрозу для безопасности союзников" и вызывают у них "глубокую озабоченность". Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, обнародованном в четверг, 2 мая.

Как подчеркивается в документе, за последнее время "враждебные действия со стороны (российского. - Ред.) государства" затрагивали Чехию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, а также Германию и Великобританию. Они вылились в проведение расследований и выдвижение обвинений в отношении ряда лиц, указано в пресс-релизе.