НАТО не намерена размещать ядерное оружие в новых странах

Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие США
Тем самым Столтенберг прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить в его стране американское ядерное оружие. "Если со стороны наших союзников будет принято решение о размещении ядерного оружия на нашей территории в рамках совместных ядерных миссий НАТО в целях укрепления безопасности на восточном фланге НАТО, мы к этому готовы", - заявил глава польского государства в интервью газете Fakt.
Находящийся в Канаде Дуда также отметил, что данный вопрос уже "некоторое время" обсуждается Польшей и США. "Я поднимал эту тему уже несколько раз", - заявил он и указал на угрозу со стороны соседних Беларуси и России. Он упомянул милитаризацию Калининградской области РФ и размещение российского тактического ЯО в Беларуси. Как Дуда, так и его советник по безопасности уже делали такие заявления в прошлом.
Песков предупредил об ответных шагах
В Кремле отреагировали на заявление Дуды и предупредили об ответных мерах в случае такого решения. "Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать ... все необходимые ответные шаги, с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь в Берлине указали, что предложение Варшавы в целом воспринято положительно.
Ядерное оружие США размещено в нескольких европейских странах. По неофициальным данным, речь идет о Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции. Официально эта информация не раскрывается.